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Судьба бани расположенной на улице Гайдара

О сложившейся ситуацию рассказала  заместитель главы администрации Курска Ольга Гранкина.

 

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- В прошлом году было принято решение о сохранении бани. Администрация города изыскала изначально денежные средства для того, чтобы вообще предотвратить банкротство бани. Затем были выделены средства на выполнение проектной документации. Конкурсная процедура была объявлена в начале этого года. Однако на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, — рассказала Ольга Владимировна.

 Причинами стали стеснённые условия, незначительная площадь участка, сложная схема проезда, незначительное количество существующих парковочных мест и отсутствие территории для благоустройства.

Альтернативный вариант — проектирование на территории, которая находится чуть выше бани на улице Гайдара, в районе улиц Дружининской и Чумаковской. Площадь этого муниципального участка в два раза больше, что позволит организовать там парковку и провести благоустройство.

— При проработке этого участка стало известно, что он находится в зоне культурного наследия, а значит, в соответствии с законодательством вести какие-либо работы до установления в правильном порядке охранных зон невозможно. В настоящее время такие зоны подготовлены. Экспертами составлен проект, он находится на рассмотрении в комитете по охране культурного наследия и администрации города. В проекте предусмотрено строительство на данной территории здания до пяти этажей. Следовательно, после утверждения проекта можно приступить к проектированию банного комплекса, высота которого будет не более 18 метров, — подчеркнула Ольга Гранкина.


 
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