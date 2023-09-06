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Команда Курской области завоевала золотые медали чемпионата России по эстафетному бегу

В Сочи команда Курской области завоевала золотые медали чемпионата России по эстафетному бегу. 

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