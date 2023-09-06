Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:52 Команда Курской области завоевала золотые медали чемпионата России по эстафетному бегу В Сочи команда Курской области завоевала золотые медали чемпионата России по эстафетному бегу. Читайте также На выходных в Курской области пройдет финал Кубка России по триатлону 25 курских медалистов не набрали на ЕГЭ проходной балл Владимир Лысенко, Екатерина и Максим Федяевы, Елена Морозова стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 400 метров. Время победителей – 3.18.74. Сильнейшие в России! +0 -0