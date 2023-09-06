Команда Курской области завоевала золотые медали чемпионата России по эстафетному бегу

В Сочи квоевала золотые медали чемпионата России по эстафетному бегу.

Владимир Лысенко, Екатерина и Максим Федяевы, Елена Морозова стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 400 метров. Время победителей – 3.18.74. Сильнейшие в России!