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В Курске заработал пункт временного досмотра и обслуживания трамваев

 В Курске в связи с проведением реконструкции трамвайных путей заработал пункт временного досмотра и обслуживания трамваев.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Он располагается на разворотном кольце на улице 1-й Пушкарной. Временно трамваи заходить в депо не будут.

Пункт оборудован всем необходимым для проведения различных видов технического обслуживания, в том числе ежедневного.
 На сегодняшний день подходят к концу строительно-монтажные работы на первом этапе. Специалисты завершили укладку трамвайных плит на участке между остановками «ЗАО «КПК» и «Восточное депо». Подрядчик устанавливает бордюрный камень и приступает к чистовой отделке пути.


 
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