В Курске заработал пункт временного досмотра и обслуживания трамваев
В Курске в связи с проведением реконструкции трамвайных путей заработал пункт временного досмотра и обслуживания трамваев.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Пункт оборудован всем необходимым для проведения различных видов технического обслуживания, в том числе ежедневного.
На сегодняшний день подходят к концу строительно-монтажные работы на первом этапе. Специалисты завершили укладку трамвайных плит на участке между остановками «ЗАО «КПК» и «Восточное депо». Подрядчик устанавливает бордюрный камень и приступает к чистовой отделке пути.