В Курске заработал пункт временного досмотра и обслуживания трамваев

Он располагается на разворотном кольце на улице 1-й Пушкарной. Временно трамваи заходить в депо не будут.Пункт оборудован всем необходимым для проведения различных видов технического обслуживания, в том числе ежедневного.На сегодняшний день подходят к концу строительно-монтажные работы на первом этапе. Специалисты завершили укладку трамвайных плит на участке между остановками «ЗАО «КПК» и «Восточное депо». Подрядчик устанавливает бордюрный камень и приступает к чистовой отделке пути.