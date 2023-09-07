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В Льгове произошло массовое отравление шаурмой

 В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года зафиксировано несколько вызовов скорой медицинской помощи в Льгове к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся 4 пациента в состоянии средней степени тяжести. 10 человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока.

 Управление Роспотребнадзора по Курской области осуществляет проверку по фактам отравлений граждан, употреблявших шаурму. В настоящее время работают специалисты, проводится лабораторный контроль. После выяснения причины пищевых отравлений информация будет доведена до сведения общественности. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курской области. 
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