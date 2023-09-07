В Льгове произошло массовое отравление шаурмой
В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года зафиксировано несколько вызовов скорой медицинской помощи в Льгове к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Управление Роспотребнадзора по Курской области осуществляет проверку по фактам отравлений граждан, употреблявших шаурму. В настоящее время работают специалисты, проводится лабораторный контроль. После выяснения причины пищевых отравлений информация будет доведена до сведения общественности. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курской области.