В Льгове произошло массовое отравление шаурмой

В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года зафиксировано несколько вызовов скорой медицинской помощи в Льгове к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции.

Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся 4 пациента в состоянии средней степени тяжести. 10 человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока.Управление Роспотребнадзора по Курской области осуществляет проверку по фактам отравлений граждан, употреблявших шаурму. В настоящее время работают специалисты, проводится лабораторный контроль. После выяснения причины пищевых отравлений информация будет доведена до сведения общественности. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курской области.