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В городских детсадах работают группы соцподдержки

Родительская плата за посещение таких групп не взимается. 

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Сейчас в пяти детских садах № 16, 91, 96, 119, 127 действуют восемь групп социальной поддержки. Их посещают дети от 2 до 7 лет из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Группы работают пять дней в неделю. В двух детских садах № 119, 127 предусмотрено круглосуточное прибывание дошколят.

Дети получают пятиразовое питание, также с ними занимаются педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре и музыке, педагоги дополнительного образования.

 Основанием для зачисления ребёнка в группу социальной поддержки является направление, выданное комитетом соцзащиты населения города Курска. Полную информацию о необходимых документах и условиях оформления ребенка в группу социальной поддержки можно получить по телефону: (4712) 32-54-79.
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