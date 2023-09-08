В городских детсадах работают группы соцподдержки
Родительская плата за посещение таких групп не взимается.
Группы работают пять дней в неделю. В двух детских садах № 119, 127 предусмотрено круглосуточное прибывание дошколят.
Дети получают пятиразовое питание, также с ними занимаются педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре и музыке, педагоги дополнительного образования.
Основанием для зачисления ребёнка в группу социальной поддержки является направление, выданное комитетом соцзащиты населения города Курска. Полную информацию о необходимых документах и условиях оформления ребенка в группу социальной поддержки можно получить по телефону: (4712) 32-54-79.