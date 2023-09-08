В городских детсадах работают группы соцподдержки

Родительская плата за посещение таких групп не взимается.

Сейчас в пяти детских садах № 16, 91, 96, 119, 127 действуют восемь групп социальной поддержки. Их посещают дети от 2 до 7 лет из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.Группы работают пять дней в неделю. В двух детских садах № 119, 127 предусмотрено круглосуточное прибывание дошколят.Дети получают пятиразовое питание, также с ними занимаются педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре и музыке, педагоги дополнительного образования.Основанием для зачисления ребёнка в группу социальной поддержки является направление, выданное комитетом соцзащиты населения города Курска. Полную информацию о необходимых документах и условиях оформления ребенка в группу социальной поддержки можно получить по телефону: (4712) 32-54-79.