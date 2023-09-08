Два округа Курска останутся без света
13 и 14 сентября в двух округах Курска не будет света.
Отключение света ожидается по следующим адресам:
В Сеймском округе 13 сентября с 9.00 до 16.00:
6-й Каштановый переулок, 1-23.
Подробности по телефону 37-31-28.
В Железнодорожном округе 14 сентября с 9.00 до 12.00:
улица 2-я Кожевенная, 34-46;
улица 3-я Кожевенная, 2-20;
улица Артема, 31-57, 26-36;
улица Ровецкая, 1-17, 2-10;
улица Очаковская, 1-17, 2-14;
улица Кутузова, 1-31, 2-32;
улица Минина, 32-48.
Подробности по телефону 26-32-10.