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Два округа Курска останутся без света

13 и 14 сентября в двух округах Курска не будет света.

 

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Подачу электроэнергии временно приостановят из-за плановых работ АО «Курские электрические сети».

Отключение света ожидается по следующим адресам:

В Сеймском округе 13 сентября с 9.00 до 16.00:

6-й Каштановый переулок, 1-23.

Подробности по телефону 37-31-28.

В Железнодорожном округе 14 сентября с 9.00 до 12.00:

улица 2-я Кожевенная, 34-46;

улица 3-я Кожевенная, 2-20;

улица Артема, 31-57, 26-36;
улица Ровецкая, 1-17, 2-10;

улица Очаковская, 1-17, 2-14;
улица Кутузова, 1-31, 2-32;

улица Минина, 32-48.

Подробности по телефону 26-32-10.


 
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