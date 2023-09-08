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Глава Рыльского района досрочно сложил полномочия

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Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит горячую линию по вопросам организации питания в школах

В Льгове произошло массовое отравление шаурмой

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