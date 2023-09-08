Глава Рыльского района досрочно сложил полномочия
Глава Рыльского района Андрей Лисман по собственному желанию досрочно сложил полномочия.
С 12 сентября и до дня вступления в должность нового избранного руководителя исполнять обязанности главы Рыльского района будет Ольга Чемодурова, заместитель главы администрации Рыльского района.
На сегодняшний день продолжается конкурс по отбору кандидатур на должность главы Рыльского района, он продлится до 22 сентября. По его итогам отберут двух кандидатов, окончательное решение примут депутаты Представительного собрания