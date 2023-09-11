На трех улицах Курска вводится одностороннее движение

Существенные изменения в дорожном движении произойдут в Курске в ближайшее время.

На трех улицах вводится одностороннее движение. Речь идет об улицах Косухина, Чумаковской и Овечкина.Как рассказали в комитете дорожного хозяйства Курска, на перекрестке улиц Константина Воробьева, Косухина, Майского бульвара и проспекта Надежды Плевицкой на участке дороги по улице Косухина от дома № 45 по направлению к дому № 49 одностороннее движение вводится со 2 октября. «Это позволит избежать конфликтов среди участников дорожного движения», — пояснили в мэрии.Одностороннее движение будет введено с 16 октября на участках улиц Чумаковской (от Дзержинского по направлению к Красной Армии) и Овечкина (от Пионеров по направлению к улице Красной Армии и далее к дому № 3 по Овечкина). Объясняется это тем, что нужно исключить движение транспортных средств по встречной полосе из-за недостаточной ширины проезжей части.Вместе с тем, участок автомобильной дороги по улице Овечкина от улицы Дзержинского до дома № 3 по улице Овечкина остаётся с двусторонним движением, поскольку ширина проезжей части на указанном участке улицы имеет расширение, что может позволять двигаться двум транспортным средствам по своим полосам.