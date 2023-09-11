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Сегодня ночью Рыльск дважды был обстрелян со стороны Украины

Вооруженные силы Украины дважды за ночь с использованием дрона атаковали Рыльск.

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 Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство в Рыльске. Старовойт уточнил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. «Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — добавил Старовойт.

Новая атака также произошла на улице Ленина. Губернатор уточнил, что в результате происшествия, так же ,никто не пострадал.
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