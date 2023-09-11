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Лента новостей / В регионе

В Курской области установлен прожиточный минимум на 2024 год

В Курской области установили новый прожиточный минимум на месяц в 2024 году. 

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Данное  постановление было подписано председателем правительства региона Алексеем Смирновым.
В следующем году величина прожиточного минимума на душу населения составит 13 271 рубль. Это выше на 765 рублей, чем в текущем. Минимум для трудоспособного населения составит 14 465 рублей, для пенсионеров 11 477 рублей, для детей 13 339 рублей.
Прожиточным минимумом является минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. От него зависит размер пенсии и пособий. В течение года данная величина не пересматривается.
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