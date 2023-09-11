В комитете социальной защиты населения города работает официальный чат-бот в Telegram
Как рассказали в ведомстве, с его помощью можно оперативно ознакомиться с предоставляемыми мерами социальной поддержки.
Для начала работы в чат-боте нужно перейти по ссылке https://clck.ru/34nwX3, нажать СТАРТ и использовать вкладки МЕНЮ.
Сейчас боты стали очень востребованы во многих сферах, ведь они значительно облегчают жизнь гражданам. Преимущества использования таких ботов это круглосуточная доступность, простота и удобство применения, ответ поступает моментально и не нужно устанавливать дополнительные программы или виджеты, боты доступны напрямую в мессенджере, - рассказывает председатель комитета соцзащиты Сергей Брежнев.
Пользоваться виртуальными помощниками можно во всех версиях мессенджера. Они доступны и на мобильных устройствах, и в десктопном варианте, и онлайн.
Для получения информации нужно только выбрать команду из доступного списка.