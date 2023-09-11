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В комитете социальной защиты населения города работает официальный чат-бот в Telegram

Как рассказали в ведомстве, с его помощью можно оперативно ознакомиться с предоставляемыми мерами социальной поддержки.

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Всегда под рукой будут необходимые контактные телефоны, адреса и график работы. Задать вопрос можно, нажав на кнопку с аналогичным названием.

Для начала работы в чат-боте нужно перейти по ссылке https://clck.ru/34nwX3, нажать СТАРТ и использовать вкладки МЕНЮ.

Сейчас боты стали очень востребованы во многих сферах, ведь они значительно облегчают жизнь гражданам. Преимущества использования таких ботов это круглосуточная доступность, простота и удобство применения, ответ поступает моментально и не нужно устанавливать дополнительные программы или виджеты, боты доступны напрямую в мессенджере, - рассказывает председатель комитета соцзащиты Сергей Брежнев.

Пользоваться виртуальными помощниками можно во всех версиях мессенджера. Они доступны и на мобильных устройствах, и в десктопном варианте, и онлайн.

 Для получения информации нужно только выбрать команду из доступного списка.
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