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Лента новостей / В регионе

Осторожно мошенники

 В мессенджерах снова активизировались мошенники.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 От имени главных врачей больниц Курской области рассылаются сообщения, к которым администрация и руководители лечебных учреждений не имеют никакого отношения. В них речь идет о якобы «кураторах из силовых структур», желающих задать сотрудникам «вопросы по безопасности».

При этом мошенники могут использовать технологии подмены телефонного номера, дублировать реальную контактную информацию, на аватарках могут быть поставлены личные фотографии.

 Целью мошенников является получение доступа к персональным данным. Особенно активно рассылаются сообщения от имени руководителя областной больницы. Также через мессенджеры и социальные сети системно распространяются фейки о работе Курской областной больницы.

Руководители медицинских организаций подобные сообщения не отправляют и личные сведения, в том числе информацию о движении денежных средств на банковских картах, через мессенджеры никогда не запрашивают.


 
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