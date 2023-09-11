Осторожно мошенники

В мессенджерах снова активизировались мошенники.

лечебных учреждений не имеют никакого отношения. В них речь идет о якобы «кураторах из силовых структур», желающих задать сотрудни

От имени главных врачей больниц Курской области рассылаются сообщения, к которым администрация и руководителикам «вопросы по безопасности».При этом мошенники могут использовать технологии подмены телефонного номера, дублировать реальную контактную информацию, на аватарках могут быть поставлены личные фотографии.Целью мошенников является получение доступа к персональным данным. Особенно активно рассылаются сообщения от имени руководителя областной больницы. Также через мессенджеры и социальные сети системно распространяются фейки о работе Курской областной больницы.Руководители медицинских организаций подобные сообщения не отправляют и личные сведения, в том числе информацию о движении денежных средств на банковских картах, через мессенджеры никогда не запрашивают.