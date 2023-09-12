В Курской области отмечают существенное понижение водных горизонтов

"Телекомпания "ТАКТ" - К началу строительства комбината, в те годы тотальной индустриализации по всему Союзу, вряд ли задумывались о долгосрочных последствиях взрывных работ в открытом карьере. Первый ковш богатой железом породы был добыт 30 сентября 1957 года. Как-никак, а годовщина очередная близко. Только есть ли поводы для радости? Немного терминологии. Бассейн всей Курской магнитной аномалии свыше 160 тыс. км². Расположен на территории девяти регионов России. Добыча руды идёт в трёх карьерах. У каждого своя инфраструктура, технологические особенности. И каждый несёт определённый вред природе. Так, для складирования пустых пород Михайловский ГОК использует специальные отвалы. Подземные воды текут в карьер и вместе с пылью после взрывов, уже по факту уничтоженные, поступают на гидроотвал. Это такой огромный пруд-отстойник, по поверхности которого можно ходить пешком из-за скопления отходов рудопроизводства. Добавим, что сюда же сливается вода с предприятия. Надо ли говорить о качестве этих самых паводковых и ливневых вод в округе? Притом, что и без того Железногорск находится в «чернобыльской зоне». Об экологических проблемах, связанных с деятельностью горно-обогатительного предприятия не раз вспоминали и в Курской областной Думе.Как пишет
Василий Якунин, депутат Курской областной Думы
«В городе Железногорске существует открытый карьер. Совсем недавно, произошел взрыв такой силы, который приняли за землетрясение. В результате, клубы пыли летят на город, практически вся «таблица Менделеева» оседает и люди этим дышат. В дополнение к этому, есть завод горячего брикетирования, есть еще одно производство, и они несут на себе экологическую нагрузку»
Чтобы построить гидротехническое сооружение пришлось затопить часть, тогда еще «киевской» трассы и несколько деревень. Жителей расселили по квартирам в молодом Железногорске. Площадь гидроотвала, если рассматривать его как водоём, сравнима с водохранилищами в Курчатове и в Копёнках. А это два самых больших водных объекта в нашем регионе. И на них пока одна надежда, иначе «стаканчик на утро» поставить будет неоткуда. Ведь экологи давно бьют тревогу по поводу обмеления почти всех крупных водных артерий в соловьином крае. Курское водохранилище в Щетинке живой, а скорее «умирающий», тому пример. Так же хорошо, проблему иллюстрирует обмельчавший «Утиный остров», который находится на реке Тускари, а она в свою очередь, питает «курское море». Точнее питала... Ученые отмечают катастрофическое понижение водных горизонтов. Начнем, давайте, что называется с истоков, в прямом смысле. Утверждать, что Железногорск не испытывает проблем с водой, однозначно нельзя. Пока что... Есть данные, что питает город горняков влагой насосная станция, расположенная за 60 км к юго-западу. Вода качается из местных скважин в селе Берёза. И к работе водозабора ГОК, воде как, отношения не имеет, хотя и обещало его руководство профинансировать новый проект по обеспечению водой муниципального образования. То есть пьют и моются железногорцы за счёт областного бюджета, а не градообразующего предприятия. Напомним, что запасов руды в данном месторождении хватит еще не на один десяток лет, а то и больше. И если вовремя не «схватиться за голову», то неизвестно каких еще гидрогеологических изменений от работы ГОКа ждать в будущем, если предприятием не будет принято дополнительных мер по обеспечению безопасности природных ресурсов.
В качестве эпиграфа: одним из излюбленных курянами направлений внутреннего туризма являются «Цветные озёра», неподалёку от ГОКа. Попасть туда относительно легко. А вода там действительно имеет интересные оттенки. С чем это связано догадаться легко. Правда и рыба в самом большом местном водоёме у пляжа «Голубая лагуна», пока что, тоже имеется. Только надежд на благополучный исход острого гидрогеологического вопроса под Железногорском и в Курской области в целом, остаётся всё меньше.
В Курской области отмечают существенное понижение водных горизонтов
Почти все составляющие биосферы страдают от близкого расположения горно-обогатительных предприятий. таких как, например: Михайловский ГОК под Железногорском.