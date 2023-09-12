До 1 октября федеральные льготники могут выбрать форму предоставления им социальных услуг

Свыше 43 тысяч курян, получающих ежемесячную денежную выплату, сохранили за собой право частично или полностью получать набор социальных услуг.







Он включает лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения.Наиболее востребованной мерой поддержки является проезд на пригородных электричках. Сегодня им пользуются 33,4 тысяч человек. Полным пакетом пользуется 21,9 тысяч граждан.Варианты получения мер социальной поддержки в натуральной или денежной форме предусмотрены для того, чтобы льготники могли выбрать удобный для себя формат обеспечения.Процесс достаточно прост. Необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.