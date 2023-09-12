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В Курске пройдет массовое соревнование «Кросс нации»

Начался прием заявок для участия во Всероссийском дне бега «Кросс нации». 
Фото с официальной сайта Курская область

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В этом году массовые соревнования состоятся 16 сентября на территории лыжной базы на улице Парк Солянка в Мокве.
Планируется, что в Курске участниками «Кросса нации» станут 2 тысячи человек, возрастные ограничения не установлены. Всего будет 6 дистанций – от 1 до 12 км, и 10 возрастных групп.

Подать заявку для участия можно до 15 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, можно обратиться по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО) с 10:00 до 17:00. 16 сентября заявку можно будет сдать на месте проведения соревнований с 09:30 до 11:00.

В комиссию по допуску необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, справку о допуске у врача. При отсутствии каких-либо из перечисленных документов участник допущен не будет.

Официальная церемония открытия состоится в 11:30, а первый старт – в 12:00.
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