14 сентября в Курске отключат холодную воду

С 9 до 17 часов воду отключат по следующим адресам:

- все улицы Железнодорожного административного округа;- Сеймский административный округ: микрорайон КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул.Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшинские переулки, ул.Малиновая и переулки, Шоссейные пер.- Центральный административный округ: на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Горького, Ватутина, Мирная, К.Зеленко, Уфимцева, Можаевская, С.Саровского, ул.Тускаярная, ул.Челюскинцев, пл.Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Кр.Площадь, ул.Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Блинова, Л.Толстого, Лысая Гора, Ямскую и прилегающие к ним, К. Маркса №№ 12; 14; 31а; 33; 47; 51, ул.Никитскую, 4, 4б, 6, 8; Ахтырская, Ломакина, 1; 3; 5; ул.Кр.Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, ул.Дзержинского, ул.Пирогова, К.Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, ул.Звездная, ул. Бойцов 9 Дивизии, Мичурина, Фатежские, Запольная, Пучковка, улицы Орловские, ул.50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№12-44), пр.Дружбы (за исключением №№22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, пр.Сергеева, ул.Веспремская, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), пр.В.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, ул.Щепкина, ул.Ломоносова, Чехова, Павлуновского,Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковского, Дружининская, Малиновая, Н.Луговая, Майский бульвар (№9 и №11).- Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 2-3-го этажа): в Северо-Западном жилом районе Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), микрорайонах СХА, пр.Победы и ул.Кирпичные, А.Невского, пл.Добролюбова, ул.В.Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкие, ул.Скорятина, ул.Гайдара, С.Перовской, ул.Советская, ул.К.Либкнехта.Справки по телефону: 70-06-14