https://metaratings.by/bookmakersrating/marathonbet-by/.В новом сезоне АПЛ «Борнмут» выступает в качестве темной лошадки. Удастся ли команде сохранить прописку в сильнейшем дивизионе британского футбола? Любители спортивных прогнозов могут сделать ставку при помощи авторитетных на рынке беттинговых оргнаизаций. Например, ознакомиться с БК Марафон можно по следудщей ссылке:
Как узнали в прошлом сезоне «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон», застой на трансферном рынке — это верный путь к катастрофе в Премьер-лиге.
Приход Адамса добавляет динамизма полузащите «Черри» после ухода Джефферсона Лерма, и вряд ли у него будет слишком много проблем. Если новичок сразу же возьмется за дело, его трансферная стоимость увеличится. В будущем «Борнмут» даже сможет продать его «Челси», который этим летом был близок к подписанию капитана сборной США. Таким образом, в составе «Борнмута» есть футболист, которые не только может стать в ближайшее время лидером команды. Более того, его выступление в нынешней кампании может рассматриваться как трамплин - с тем, чтобы он в будущем перешел в настоящий топ-клуб.
Тайлер Адамс - тот самый футболист, который должен придать импульс «Борнмуту»
Возможно, он сейчас травмирован, но Тайлер Адамс должен оказаться удачным приобретением для «Борнмута».