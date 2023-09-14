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Лента новостей / Спорт

Тайлер Адамс - тот самый футболист, который должен придать импульс «Борнмуту»

Возможно, он сейчас травмирован, но Тайлер Адамс должен оказаться удачным приобретением для «Борнмута».

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Как узнали в прошлом сезоне «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон», застой на трансферном рынке — это верный путь к катастрофе в Премьер-лиге.

Приход Адамса добавляет динамизма полузащите «Черри» после ухода Джефферсона Лерма, и вряд ли у него будет слишком много проблем. Если новичок сразу же возьмется за дело, его трансферная стоимость увеличится. В будущем «Борнмут» даже сможет продать его «Челси», который этим летом был близок к подписанию капитана сборной США. Таким образом, в составе «Борнмута» есть футболист, которые не только может стать в ближайшее время лидером команды. Более того, его выступление в нынешней кампании может рассматриваться как трамплин - с тем, чтобы он в будущем перешел в настоящий топ-клуб.
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