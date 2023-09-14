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В Курске обсудили вопросы поддержки студенческих и молодых семей

В Курском ГАУ под председательством его ректора Александра Мусьяла состоялся круглый стол «Поддержка молодых семей». 

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В обсуждении проблематики встречи приняли участие представители студенческих, молодых и многодетных семей, а также заинтересованные студенты и сотрудники университета.

Центральным событием мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Курским ГАУ и Уполномоченным по правам ребенка в Курской области. Участники мероприятия анализировали текущий опыт и направления дальнейшего развития механизмов поддержки студенческих семей на уровне вуза, вырабатывали предложения для внесения в пилотный проект по введению дополнительных стимулирующих мер повышения рождаемости на уровне региона.
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