В Курске обсудили вопросы поддержки студенческих и молодых семей

В Курском ГАУ под председательством его ректора Александра Мусьяла состоялся круглый стол «Поддержка молодых семей».

В обсуждении проблематики встречи приняли участие представители студенческих, молодых и многодетных семей, а также заинтересованные студенты и сотрудники университета.Центральным событием мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Курским ГАУ и Уполномоченным по правам ребенка в Курской области. Участники мероприятия анализировали текущий опыт и направления дальнейшего развития механизмов поддержки студенческих семей на уровне вуза, вырабатывали предложения для внесения в пилотный проект по введению дополнительных стимулирующих мер повышения рождаемости на уровне региона.