В Курской области один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ
Об этом сообщил Роман Старовойт в Telegram.
ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь, добавил Роман Старовойт.
Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.