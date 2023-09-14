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В Курской области один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ

Об этом сообщил Роман Старовойт в Telegram.

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Сегодня украинские войска обстреляли спиртзавод в поселке Теткино на российско-украинской границе. Водитель погрузчика получил смертельное ранение и скончался до приезда медиков, уточнил губернатор.

ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь, добавил Роман Старовойт.

Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.
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