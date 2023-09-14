Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Стоимость реконструкции в парке «Патриот» завышена на 30 миллионов рублей

В Курской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении работ в парке «Патриот».

Читайте также

Проверку при выполнении работ в парке "Патриот" проводила прокуратура.
Нарушения были выявлены в сфере закупок. В прокуратуре уточняют, что цена контракта по некоторым позициям сметы не была основана на анализе рыночных цен на аналогичные работы. В результате это привело к тому, что сумма оказалась завышена более чем на 30 миллионов рублей, что привело к необоснованному расходованию средств областного бюджета.

 Сообщается, что по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до 80 тысяч рублей и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 4-х лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На Госуслугах можно защитить недвижимость от мошеннических сделок

В Курске продолжают ремонтировать мост на «Боевой даче»

В Курском районе пройдет культурно-просветительский фестиваль «Соловьиные вечерки»

В Курской области один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ

В Курске обсудили вопросы поддержки студенческих и молодых семей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске