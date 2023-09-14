Стоимость реконструкции в парке «Патриот» завышена на 30 миллионов рублей

В Курской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении работ в парке «Патриот».

Проверку при выполнении работ в парке "Патриот" проводила прокуратура.Нарушения были выявлены в сфере закупок. В прокуратуре уточняют, что цена контракта по некоторым позициям сметы не была основана на анализе рыночных цен на аналогичные работы. В результате это привело к тому, что сумма оказалась завышена более чем на 30 миллионов рублей, что привело к необоснованному расходованию средств областного бюджета.Сообщается, что по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до 80 тысяч рублей и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 4-х лет.