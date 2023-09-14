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В Курском районе пройдет культурно-просветительский фестиваль «Соловьиные вечерки»

15 сентября на территории мотеля «Курский соловей» в деревне Нижней Медведице Курского района состоится культурно-просветительский фестиваль «Соловьиные вечерки».

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На «Соловьиных вечерках» школьников и их родителей ждут мастер-классы по народным промыслам и современным креативным профессиям, интерактивные экологические игры и мобильный планетарий, лингвистическая площадка, квесты и спортивные игры, концертно-развлекательная программа, фотозона.

 Площадки будут работать с 10:00 до 16:00. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00. Вход свободный. Дополнительная информация доступна по ссылке: https://vk.com/soloveyvechera#молодежь46
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