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На Госуслугах можно защитить недвижимость от мошеннических сделок

 Обезопасить себя от действий злоумышленников, можно наложив запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника.

 

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Причем сделать это можно как через офисы МФЦ, так и дистанционно посредством портала Госуслуг.

Чтобы подать заявление о невозможности государственной регистрации права без личного участия собственника нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

Запись вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придёт уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя отражаются в выписках из ЕГРН «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Об объекте недвижимости» в разделе «Сведения о зарегистрированных правах, ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости».

 
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