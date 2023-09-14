На Госуслугах можно защитить недвижимость от мошеннических сделок

Обезопасить себя от действий злоумышленников, можно наложив запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника.





Причем сделать это можно как через офисы МФЦ, так и дистанционно посредством портала Госуслуг.Чтобы подать заявление о невозможности государственной регистрации права без личного участия собственника нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.Запись вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придёт уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя отражаются в выписках из ЕГРН «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Об объекте недвижимости» в разделе «Сведения о зарегистрированных правах, ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости».