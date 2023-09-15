В Хомутовском районе установлен карантин по вирусу АЧС

Карантин установлен в селе Прилепы. На несанкционированной свалке были обнаружены трупы домашних свиней. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Получен положительный результат на наличие вируса АЧС.Ветеринары сразу же приступили к ликвидации очага. В зоне наблюдения в районе специалисты проводят учет поголовья свиней. Признаков заболевания и подозрения на АЧС у этих животных не обнаружено. Координирует работу комитет ветеринарии Курской области.Специалисты отмечают, что владельцам в случае заболевания животных необходимо сразу же обращаться в ветеринарную службу для оперативной постановки диагноза и исключения опасных заболеваний. Также они напоминают о том, что животные должны быть обязательно зарегистрированы.