В Хомутовском районе установлен карантин по вирусу АЧС
В Хомутовском районе проводятся мероприятия по предотвращению распространения вируса АЧС.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Ветеринары сразу же приступили к ликвидации очага. В зоне наблюдения в районе специалисты проводят учет поголовья свиней. Признаков заболевания и подозрения на АЧС у этих животных не обнаружено. Координирует работу комитет ветеринарии Курской области.
Специалисты отмечают, что владельцам в случае заболевания животных необходимо сразу же обращаться в ветеринарную службу для оперативной постановки диагноза и исключения опасных заболеваний. Также они напоминают о том, что животные должны быть обязательно зарегистрированы.