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В многоквартирном доме зафиксирована утечка газа

В Курске при проведении плановых работ по техническому ремонту и обслуживания внутридомового газового оборудования многоквартирного дома №42 на улице Институтской выявлена неисправность.

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 В ходе проверки герметичности соединений и отключающих устройств, специалисты зафиксировали утечку газа.

Для обеспечения безопасности жильцов в соответствии с требованием действующего законодательства, подача газа в газоиспользующее оборудование многоквартирного дома приостановлена до момента устранения выявленного нарушения.

Как сообщили в АО «Газпром Газораспределение Курск», чтобы установить место утечки, необходимо провести обследование всего газопровода, однако специалистам не был обеспечен доступ в большинство помещений.

 С 15 сентября начнется поэтапное возобновление подачи газа. Управляющая компания и владельцы квартир обязаны предоставить доступ во все помещения, в которых расположен внутренний газопровод. Кроме того, собственники должны заключить договоры на техническое обслуживание оборудования.

 
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