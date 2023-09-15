В усадьбе А.А. Фета пройдет литературный праздник «КурскКнигоФест»

16 сентября в деревне Воробьевке Золотухинского района впервые состоится фестиваль «КурскКнигоФест».

Он объединит писателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей и актеров, всех, кто увлечен книгами и чтением.Гостей праздника ждет 8 тематических площадок, на которых выступят поэты и писатели, музыканты и актеры, где можно будет увидеть уникальные редкие издания, поучаствовать в диалоге с известными авторами и многое другое. Для юных гостей представят лучшие образцы детской литературы и книги с дополненной реальностью. Под открытым небом будут организованы музыкальные биеннале и вернисаж.В фестивале примут участие современные российские литераторы. Открытие фестиваля в 11:00, вход свободный.