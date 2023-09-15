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В Курском монтажном техникуме открыли мемориальную доску прапорщику Артуру Лапшину

В областном центре появилась мемориальная доска, посвященная Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину.

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 Сегодня состоялось торжественная церемония открытия в Курском монтажном техникуме. Участие в мероприятии принял заместитель главы города Сергей Котляров.

Звания Героя РФ он удостоен посмертно. Награду в День Воздушно-десантных войск вручили вдове Героя, которая сейчас проживает в Тамбове.

Артур Лапшин родом из Луганской области. Он учился в Курске – окончил школу №31 и с отличием монтажный техникум. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ заключил контракт.

 Летом прошлого года в ходе специальной военной операции боец был ранен, но принял решение вернуться в зону СВО. Зимой он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Артур Лапшин похоронен в Курске на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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