В своей статье журналисты задаются вопросом , почему его водрузили наравне с Российским триколором?
Речь идет о крупном агро-промышленном комплексе, владелец которого забыл, на территории какой страны он находится, и что это не Vaterland [ˈfaːtɐˌlant] (родина).
Возникает вопрос, почему уроженец Германии так вольно чувствует себя на Курской земле, особенно при новом губернаторе. Хочется отметить, что в свое время, бывший мэр Николай Овчаров, гостю из города Шпайер, что находится в Германии, вручил модель танка Т-34 со словами, «чтобы не забывали». Памятный сувенир с намеком, так сказать. Однако, приближенные губернатора Старовойта, вероятно не солидарны с бывшим градоначальником, упорно не замечая очевидного. Немец Штефан Дюрр не только спокойно занимает земли Соловьиного края, зарабатывая здесь деньги, но и вешает флаг недружественного для России государства, чувствуя себя как дома.
Администрация Курской области отказалась комментировать эту попытку надорвать суверенитет Российской Федерации. Они ссылаются на то, что это личное дело предприятия и стоит задать вопросы владельцу, а не представителям надзорных органов, в обязанность которых входит пресечение нарушений законодательства. Это происходит во время, когда некоторые немецкие выродки в припадке реваншизма уже начали называть Калининград Кенигсбергом.
К слову, сложилось впечатление, что местная власть совершенно не заботится о репутации как Солнцевского района, так и региона в целом. Отметим, что подобные прецеденты были на территории других регионов, резонансный случай, когда двое молодых людей за размещение немецкого флага в Красноярском крае поплатились лишением свободы на срок до одного года. Но курские общественники и правоохранители молчат, словно не замечая черно-желто-красный флаг Германии в местах боевой славы советской армии. Вероятно, лозунги про любовь к Родине и память о подвигах солдат, которые боролись с фашизмом, не актуальны для власти Курской области, а для владельца компании «Эко-нива», тем более.
Об этом пишет Телекомпания "Такт"
В Курской области развевается флаг недружественного для России государства
На территории Курской области развевается флаг Германии. На это обратили свое внимание журналисты Телекомпании "Такт"