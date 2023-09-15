Сегодня уже дважды обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района

Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины.

Всего зафиксирован 21 прилёт. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам.Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Об этом в своем телеграм канале сообщил губернатор Роман Старовойт.За прошедшие выходные было обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина.При обстреле деревня Успеновка Кореневского района насчитано 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал.