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Сегодня уже дважды обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района

Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. 

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Всего зафиксирован 21 прилёт. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

 Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Об этом в своем телеграм канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

За прошедшие выходные было обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина.
При обстреле деревня Успеновка Кореневского района насчитано 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал.
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