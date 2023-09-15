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Новинки недели
Сегодня, 10:14
Laurel ''Change''
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Новая музыка
Laurel ''Change''
Nightly ''Navy Blue''
Olly Murs ''Marry Me''
Братья Грим ''Крылья Рукава''
Simply Red ''Just Like You''
KYTES ''Help Me''
Romy ''Enjoy Your Life''
Куинджи ''Когда Ночь Закончится''
The Killers ''Your Side of Town''
Niall Horan ''Heaven''
Лента новостей
23 сентября в онкоцентре пройдёт День открытых дверей
Сегодня, 14:43
19 сентября на восьми улицах Курска отключат горячую воду
Сегодня, 14:39
Курские семьи улучшают жилищные условия за счет материнского капитала
Сегодня, 14:36
Сегодня уже дважды обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района
Сегодня, 10:06
В Курской области развевается флаг недружественного для России государства
15 сентября 2023
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