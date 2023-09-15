Курские семьи улучшают жилищные условия за счет материнского капитала

Более 3,4 тысячи курских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала.

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - В этом году за счет материнского капитала улучшили жилищные условия более 3,4 тысяч курских семей. Из них 1,1 тысячи семей приобрели жилье без кредитов, а более 2,3 тысячи семей погасили кредиты на общую сумму 1,4 млрд рублей.Покупка жилья является популярным способом использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит, а также строить дом без использования кредитных средств.Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится 3 года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, в этом случае средства можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.Жилье, приобретаемое или строящееся на материнский капитал, должно находиться в России. Однако, материнский капитал нельзя использовать на ремонт жилья, так как это не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий.