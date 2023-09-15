Курские семьи улучшают жилищные условия за счет материнского капитала
Более 3,4 тысячи курских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала.
Фото пресс-службы администрации Курской области
Покупка жилья является популярным способом использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит, а также строить дом без использования кредитных средств.
Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится 3 года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, в этом случае средства можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.
Жилье, приобретаемое или строящееся на материнский капитал, должно находиться в России. Однако, материнский капитал нельзя использовать на ремонт жилья, так как это не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий.