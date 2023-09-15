Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские семьи улучшают жилищные условия за счет материнского капитала

Более 3,4 тысячи курских семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала.
Фото пресс-службы администрации Курской области

Читайте также

Как пишет «Телекомпания  «ТАКТ» - В этом году за счет материнского капитала улучшили жилищные условия более 3,4 тысяч курских семей. Из них 1,1 тысячи семей приобрели жилье без кредитов, а более 2,3 тысячи семей погасили кредиты на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Покупка жилья является популярным способом использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит, а также строить дом без использования кредитных средств.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится 3 года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке, в этом случае средства можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

 Жилье, приобретаемое или строящееся на материнский капитал, должно находиться в России. Однако, материнский капитал нельзя использовать на ремонт жилья, так как это не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

23 сентября в онкоцентре пройдёт День открытых дверей

19 сентября на восьми улицах Курска отключат горячую воду

Сегодня уже дважды обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района

В Курской области развевается флаг недружественного для России государства

В Курском монтажном техникуме открыли мемориальную доску прапорщику Артуру Лапшину

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске