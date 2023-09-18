Куряне смогут получить юридическую помощь бесплатно
29 сентября с 09:00 до 15:00 горожане смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам.
Консультацию можно получить в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123. Также на автостоянке парка «Боева дача» будет работать мобильный офис «Юрмобиль» Госюрбюро Курской области.
Узнать подробную информацию можно по телефонам 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.