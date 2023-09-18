Куряне смогут получить юридическую помощь бесплатно

29 сентября с 09:00 до 15:00 горожане смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам.