Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне смогут получить юридическую помощь бесплатно

29 сентября с 09:00 до 15:00 горожане смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам земельных и наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим правовым темам.

Читайте также

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Консультацию можно получить в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123. Также на автостоянке парка «Боева дача» будет работать мобильный офис «Юрмобиль» Госюрбюро Курской области.

Узнать подробную информацию можно по телефонам 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске утвержден размер платы за содержание жилых помещений

Бесплатная перехватывающая парковка появится в Курске на въезде в центр

На развитие курских пляжей будет выделено 17,2 млн рублей

21 сентября куряне останутся без газа

23 сентября в онкоцентре пройдёт День открытых дверей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске