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21 сентября куряне останутся без газа

По информации АО "Газпром газораспределение Курск" 21 сентября 2023 года с 08.00 до 22.00 будет прекращена подача газа потребителям г. Курска по улицам:


 

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