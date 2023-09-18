21 сентября куряне останутся без газа
По информации АО "Газпром газораспределение Курск" 21 сентября 2023 года с 08.00 до 22.00 будет прекращена подача газа потребителям г. Курска по улицам:
ул. Звездная, д.11, 11А,
Майский бульвар, д.15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31, 33,
ул. Бойцов 9-ой Дивизии, д.191,193,195,195А,197,199,199А,
пр. В. Клыкова, д.9Б,
ул.1-я, 2-я Тихая,
ул. Монастырская балка,
ул. Яблоневая,
ул. Сумская, 47-121,
ул. Пирогова, д.32/1,
ул. Энгельса, д.9-43,
проезд Энгельса;
СНТ «Моква»;
СНТ «Дружба»;
СНТ «Сельхозработик»;
ур. Парк Солянка, д.4А, д.1-2 (территория ООО "Спортивный клуб Дзюдо"),