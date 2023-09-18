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На развитие курских пляжей будет выделено 17,2 млн рублей

В Министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области подвели итоги конкурса на получение субсидий для создания или развития пляжей в регионе. 

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По итогам отбора принято решение о выделении средств на развитие территорий трех пляжей: «Новая Боевка», «Здоровье» и пляж в Щетинке. Общая сумма составит 17,2 млн рублей.

Она будет выделена из федерального бюджета в рамках поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Курской области. При этом, согласно условиям конкурса, сами предприниматели будут софинансировать не менее 50% от объема выделяемой субсидии.

В ближайшее время победители подпишут соглашение с региональным Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма. После этого предпринимателям будет выделена субсидия на реализацию инициатив.

Победители смогут направить деньги на обустройство пляжа в соответствии с национальным стандартом, создание детских и спортивных зон отдыха, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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