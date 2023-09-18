На развитие курских пляжей будет выделено 17,2 млн рублей
В Министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области подвели итоги конкурса на получение субсидий для создания или развития пляжей в регионе.
Она будет выделена из федерального бюджета в рамках поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Курской области. При этом, согласно условиям конкурса, сами предприниматели будут софинансировать не менее 50% от объема выделяемой субсидии.
В ближайшее время победители подпишут соглашение с региональным Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма. После этого предпринимателям будет выделена субсидия на реализацию инициатив.
Победители смогут направить деньги на обустройство пляжа в соответствии с национальным стандартом, создание детских и спортивных зон отдыха, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.