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Бесплатная перехватывающая парковка появится в Курске на въезде в центр

О планах обустроить бесплатную перехватывающую парку в центре Курска сообщил председатель Курского городского Собрания Владимир Токарев.

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На перехватывающей парковке автовладельцы смогут оставлять свои машины и пересаживаться на общественный транспорт. По мнению депутатов, это разгрузит центр города.
Место для такой парковки уже определено — пустырь на улице Сонина ниже концертного зала «Свиридовский».

Так же на сегодняшнем заседании Курского городского Собрания депутаты проголосовали за решение обратиться в Курскую областную Думу с законодательной инициативой по внесению изменений в закон Курской области «Об административных правонарушениях».
Дело в том, что штрафы за неоплату платной парковки сейчас предусмотрены только для физлиц. Если владельцем автомобиля является юридическое лицо, выписать штраф не могут, отсутствует правовая база. Вот теперь решили восполнить этот правовой пробел.
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