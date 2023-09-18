В Курске утвержден размер платы за содержание жилых помещений

5 сентября вступило в законную силу решение Курского областного суда о признании недействующим решения Курского городского Собрания «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения», принятое 18 февраля 2020 года.

Как отметил председатель Городского собрания Владимир Токарев, необходимо было отменить соответствующий нормативный правовой акт в течение трëх месяцев со дня вступления в силу решения суда. Это и сделали депутаты Горсобрания. Вместе с тем возобновит своë действие решение, принятое в 2014 году.Согласно документу, тарифы за содержание жилого помещения для жителей многоквартирных домов останутся прежними. Так, в домах высотой до 5 этажей тариф составит 12 рублей 19 копеек за квадратный метр. Для домов свыше 5 этажей размер платы будет на уровне 15 рублей 62 копейки за квадратный метр.— Это позволит восполнить правовой пробел в правовом регулировании до принятия органом местного самоуправления нового правового акта об установлении размера платы за жилое помещение или проведения общих собраний собственников по установлению размера платы, — подчеркнул Владимир Токарев.