В Курске продолжается реконструкция трамвайных путей

На совещании, состоявшемся в Доме Советов, обсудили вопросы о ходе работ по реконструкции трамвайных путей.

Одной из ключевых тем стала необходимость обеспечить региональными министерствами и ресурсоснабжающими организациями выполнение работ в местах пересечения трамвайных путей с сетями электро-, газо- и водоснабжения; по данным областного Минтранса, таких точек более 250.Сейчас работы ведется по графику, заканчиваются первый и второй этапы укладки рельсовых путей, на сегодняшний день смонтировано почти 30% рельсошпальной решетки. В связи с этим полностью остановлено движение на маршруте №1, трамваи с него сейчас перенаправлены на маршруты №2, 3 и 4.На сегодняшний день специалисты ведут монтаж стрелочного узла на входе в Восточное депо.Наиболее активно специалистам предстоит трудиться с октября по декабрь – за это время нужно уложить около 70% путей. Поступление еще 7 новых трамваев, помимо первого, на котором уже обучаются водители, ожидается до конца года. На маршруты они выйдут в первом квартале 2024-го.