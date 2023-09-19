Курян ждет насыщенная программа на День города

24 сентября пройдет День города Курска.

Для жителей и гостей города-список мероприятий:10:00, мемориальный комплекс «Курская дуга» - Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову.9:00-19:00, Первомайский парк - Турнир Черноземья по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья».10:00-14:00, парк Боева дача - Финал городской молодежной акции «Спорт – формула жизни» (футбол, волейбол, стритбол). Здесь же состоятся турнир по настольному теннису, соревнования по спортивному ориентированию и блиц-турнир по шахматам.10:00, спортивная площадка на «Ермошкином озере» - Соревнования по волейболу.10:30, Детский парк (ул. Перекальского, 1-а) - Праздничная программа «Город Детства». Открытие праздника «С днём рождения, мой Курск!». Будет работать выставка детского творчества, состоятся квест и концерт.12:00 в Детском парке состоится игровая программа «Играли наши мамы, играли наши папы».11:00-19:00, Первомайский парк - Акция «Белый цветок».12:00, сбор у Знаменского собора - Тематическая экскурсия для курян и гостей города по историческому центру Курска.12:00, парк им. Дзержинского - Городские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа-старты!».12:00, сквер у ЦД «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23) - Турнир по настольному теннису.В 13:00 здесь же - Игровая программа «Улыбка праздничного города».12:00, Железнодорожный округ - Окружной пленэр «Курск осенний».13:00, Ул. Вишневая, 17 - Праздничная программа для детей.12:00, площадка ДШИ №5 им. Д.Д. Шостаковича (ул. Школьная, 3-а) - Концертная программа «Курск – город счастливого детства».16:00, сквер «Триумф» (ул. Карла Маркса) - Спортивные соревнования по стритболу, интерактивная программа для детей.16:00, сквер «Молодежный» (проспект Клыкова), проспект Анатолия Дериглазова (детская площадка за храмом) - Интерактивные программы для детей.16:00, открытая площадка ДШИ №6 (ул. Сумская,6) - Развлекательная игровая программа «Страна детства – Игромир».16:00, площадь ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59) - Праздник «Курск - территория творчества. 17:00, площадь ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59 - Игровая программа «Молодецкие забавы»16:00, парк на площади Рокоссовского - Окружной праздник «Мы – люди земли Курской».16:00, ул. Союзная, 26 - Окружная праздничная программа.17:00, открытая площадка ДШИ №6 (ул. Сумская,6) - Праздничный концерт «Мое Отечество – мой Курский край».17:00, открытая площадка ЦД «Сказка» (пр. Дружбы, 18) - Праздничный концерт «Курск - цветущий в яблонях город».