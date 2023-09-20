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Белорусская делегация посетила Курскую область

В ходе визита в Курскую область представители Белоруссии обсудили варианты сотрудничества.


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Специалисты предприятия «Могилевлифтмаш» посетили железнодорожный вокзал Курска. Они предложили варианты установки лифтов для маломобильных граждан и пассажиров с объемным багажом, обсудили с курскими коллегами вопросы монтажа пандусов у входа. 

 На Курском электроаппаратном заводе делегации из Белоруссии показали производство автоматических выключателей и реле. КЭАЗ – предприятие полного цикла, комплектующие здесь используются практически все отечественные. С представителями «Могилевлифтмаша» куряне обсудили возможности кооперации.

  Также представители «Могилевлифтмаша» посетили предприятие «Курскрезинотехника». Гости проявили интерес к поставкам конвейерной ленты, промышленных рукавов, технической пластины и формовых изделий.
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