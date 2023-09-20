Белорусская делегация посетила Курскую область
В ходе визита в Курскую область представители Белоруссии обсудили варианты сотрудничества.
Фото из официальной группы ВК Курская область
На Курском электроаппаратном заводе делегации из Белоруссии показали производство автоматических выключателей и реле. КЭАЗ – предприятие полного цикла, комплектующие здесь используются практически все отечественные. С представителями «Могилевлифтмаша» куряне обсудили возможности кооперации.
Также представители «Могилевлифтмаша» посетили предприятие «Курскрезинотехника». Гости проявили интерес к поставкам конвейерной ленты, промышленных рукавов, технической пластины и формовых изделий.