Белорусская делегация посетила Курскую область

В ходе визита в Курскую область представители Белоруссии обсудили варианты сотрудничества.







Специалисты предприятия «Могилевлифтмаш» посетили железнодорожный вокзал Курска. Они предложили варианты установки лифтов для маломобильных граждан и пассажиров с объемным багажом, обсудили с курскими коллегами вопросы монтажа пандусов у входа.На Курском электроаппаратном заводе делегации из Белоруссии показали производство автоматических выключателей и реле. КЭАЗ – предприятие полного цикла, комплектующие здесь используются практически все отечественные. С представителями «Могилевлифтмаша» куряне обсудили возможности кооперации.Также представители «Могилевлифтмаша» посетили предприятие «Курскрезинотехника». Гости проявили интерес к поставкам конвейерной ленты, промышленных рукавов, технической пластины и формовых изделий.