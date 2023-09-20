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В Курске пройдут семейные соревнования

Продолжается приём заявок на городские соревнования семейных экипажей «Папа-старты».

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В семейную команду-экипаж из пяти человек могут быть привлечены друзья и родственники. В команде должно быть два взрослых и от одного до трех детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Торжественное открытие мероприятия состоится в парке им. Ф. Дзержинского 24 сентября, в День города Курска, в 12:00.

Заявки на участие нужно подать до 21 сентября включительно на почту spektr-kursk@inbox.ru.


 
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