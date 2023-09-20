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Куряне вновь могут пользоваться личным кабинетам «Курскводоканал»

«Курскводоканал» сообщил, что сбой программы устранен.

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В Курске вновь принимают показаний счетчиков холодной воды.
Показания индивидуальных приборов учета можно передать через личный кабинет на сайте и через приложение.

Сбой случился во второй половине августа. Потребители не смогли передать показания за этот месяц. В августовских платежках за холодную воду было начислено столько же, как и в июле.

В компании тогда пообещали, что после того, как проблема сбоя программного обеспечения будет устранена и поступят новые данные, произведут корректировку.
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