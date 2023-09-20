Куряне вновь могут пользоваться личным кабинетам «Курскводоканал»

«Курскводоканал» сообщил, что сбой программы устранен.

В Курске вновь принимают показаний счетчиков холодной воды.Показания индивидуальных приборов учета можно передать через личный кабинет на сайте и через приложение.Сбой случился во второй половине августа. Потребители не смогли передать показания за этот месяц. В августовских платежках за холодную воду было начислено столько же, как и в июле.В компании тогда пообещали, что после того, как проблема сбоя программного обеспечения будет устранена и поступят новые данные, произведут корректировку.