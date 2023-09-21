Курские юнармейцы заняли II место во Всероссийском слете
Юнармейцы Поста № 1 заняли II место во Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1».
Всего несколько десятых балла уступили наши ребята команде из Тобольска (Тюмень), занявшей первое место.
Команду Курской области представляли: Максим Василевский, Денис Юшков, Максим Бирюков, Дмитрий Нечаев, Александр Казаков.
Ребята продемонстрировали отличную строевую подготовку, уверенное знание истории ВС РФ, навыки в физической и медицинской подготовке, представили экскурсионный маршрут по Северному фасу Курской дуги и стали достойными победителями.