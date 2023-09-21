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Лента новостей / В регионе

Курские юнармейцы заняли II место во Всероссийском слете

 Юнармейцы Поста № 1 заняли II место во Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1».


 

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Санкт-Петербург в этом году собрал 89 команд участниц из 47 регионов нашей страны.

Всего несколько десятых балла уступили наши ребята команде из Тобольска (Тюмень), занявшей первое место.

Команду Курской области представляли: Максим Василевский, Денис Юшков, Максим Бирюков, Дмитрий Нечаев, Александр Казаков.

 Ребята продемонстрировали отличную строевую подготовку, уверенное знание истории ВС РФ, навыки в физической и медицинской подготовке, представили экскурсионный маршрут по Северному фасу Курской дуги и стали достойными победителями.
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