Записаться в кружки и секции можно через мини-приложение «Госуслуги»

Теперь родители курских школьников могут воспользоваться услугой записи в кружки и секции через мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы получить услугу, достаточно кликнуть на виджет, выбрать сервис и подтвердить авторизацию на портале.Получить услугу может родитель, усыновитель, опекун, попечитель ребенка с подтвержденной учетной записью. При этом в личном кабинете должна быть указана информация о детях и адрес постоянной регистрации.Доступны как бесплатные, так и платные программы. Некоторые занятия можно будет оплатить сертификатом на дополнительное образование. Он будет создан автоматически при записи ребенка на образовательную программу. Если сертификат уже выпущен, система найдет его и покажет остаток средств.Ответ организатора занятий можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах» или в разделе «Образование» - «Заявления».