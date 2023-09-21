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Лента новостей / В регионе

Записаться в кружки и секции можно через мини-приложение «Госуслуги»

Теперь родители курских школьников могут воспользоваться услугой записи в кружки и секции через мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети «ВКонтакте». 

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Чтобы получить услугу, достаточно кликнуть на виджет, выбрать сервис и подтвердить авторизацию на портале.

Получить услугу может родитель, усыновитель, опекун, попечитель ребенка с подтвержденной учетной записью. При этом в личном кабинете должна быть указана информация о детях и адрес постоянной регистрации.

Доступны как бесплатные, так и платные программы. Некоторые занятия можно будет оплатить сертификатом на дополнительное образование. Он будет создан автоматически при записи ребенка на образовательную программу. Если сертификат уже выпущен, система найдет его и покажет остаток средств.

Ответ организатора занятий можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах» или в разделе «Образование» - «Заявления».
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