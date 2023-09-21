23 и 24 сентября будет перекрыто автомобильное движение

В городе в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Города, 24 сентября будет перекрыто автомобильное движение.





В комитете дорожного хозяйства сообщили, что 23 сентября в городе будет перекрыто движение в связи с проведением городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 991-й годовщине Курска.Будет ограничено движение автотранспорта с 10.00 до 12.00 по улице Карла Маркса на участке от поворота на улицу Светлая до дома № 22 по проспекту Победы (нечетная сторона);Также будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Победы (нечетная сторона) от дома № 22 до автоцентра «Тойота Центр Курск» с объездом данного участка всеми видами автотранспорта через улицу Светлая.24 сентября проезд автотранспорта будет недоступен от улицы Радищева до улицы Ленина по обе стороны Драматического театра, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню ГородаОграничение продлится с 11:00 до 22:00.