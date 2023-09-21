Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

23 и 24 сентября будет перекрыто автомобильное движение

В городе в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Города, 24 сентября будет перекрыто автомобильное движение.

Читайте также

В комитете дорожного хозяйства сообщили, что 23 сентября в городе будет перекрыто движение в связи с проведением городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 991-й годовщине Курска.

Будет ограничено движение автотранспорта с 10.00 до 12.00 по улице Карла Маркса на участке от поворота на улицу Светлая до дома № 22 по проспекту Победы (нечетная сторона);

Также будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Победы (нечетная сторона) от дома № 22 до автоцентра «Тойота Центр Курск» с объездом данного участка всеми видами автотранспорта через улицу Светлая.

24 сентября проезд автотранспорта будет недоступен от улицы Радищева до улицы Ленина по обе стороны Драматического театра, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Города

Ограничение продлится с 11:00 до 22:00.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В 13 регионах Курской области выявлены очаги Африканской чумы свиней

Записаться в кружки и секции можно через мини-приложение «Госуслуги»

Курские юнармейцы заняли II место во Всероссийском слете

Куряне вновь могут пользоваться личным кабинетам «Курскводоканал»

В Курске пройдёт первая сельхозярмарка

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске