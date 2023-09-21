В 13 регионах Курской области выявлены очаги Африканской чумы свиней

В 2021 году в 21 регионе Российской Федерации было зарегистрировано 77 случаев африканской чумы свиней, в том числе 49 случаев среди домашних свиней.







Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - На данный момент карантинные мероприятия проводятся в 13 регионах из-за 37 случаев заболевания. В Курской области очаги африканской чумы свиней были выявлены в Октябрьском и Хомутовском районах, где проводятся оздоровительные мероприятия, а также производится изъятие свиней из угрожаемой зоны.Африканская чума свиней представляет серьезную угрозу для свиноводства, продовольственной безопасности и финансовой стабильности отрасли. В случаях заболевания и падежа свиней информировать государственную ветеринарную службу по телефону горячей линии комитета ветеринарии Курской области – 8-950-878-46-00 или 8-960-676-46-00 или по телефону +7(4712)54-04-71 в Курскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных.