В 13 регионах Курской области выявлены очаги Африканской чумы свиней
В 2021 году в 21 регионе Российской Федерации было зарегистрировано 77 случаев африканской чумы свиней, в том числе 49 случаев среди домашних свиней.
Африканская чума свиней представляет серьезную угрозу для свиноводства, продовольственной безопасности и финансовой стабильности отрасли. В случаях заболевания и падежа свиней информировать государственную ветеринарную службу по телефону горячей линии комитета ветеринарии Курской области – 8-950-878-46-00 или 8-960-676-46-00 или по телефону +7(4712)54-04-71 в Курскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных.