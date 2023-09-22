В Курске благоустроят парк имени Рокоссовского

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе проведут благоустройство территории парка имени Рокоссовского.





Оно будет включать в себя устройство развитой сети тротуарных дорожек и наружного освещения, установку малых архитектурных форм, реставрацию памятника и строительство нового фонтана, проект которого уже разрабатывается.— В связи с тем, что фонтан является сложным оборудованием, заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации, благодаря которой будет возможно в дальнейшем приступить к строительству, — рассказывает начальник отдела реализации муниципальных программ комитета городского хозяйства Олег Сушко.Он также подчеркнул, что это будет абсолютно новый фонтан, площадью 9 на 9 м. Чаша старого фонтана сейчас накрыта в качестве мероприятий по подготовке к зимнему периоду, чтобы минимизировать попадание мусора вовнутрь.