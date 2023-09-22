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В Курске благоустроят парк имени Рокоссовского

В Курске отменен традиционный крестный ход

Сегодня утром был атакован Центральный округ Курска

В 13 регионах Курской области выявлены очаги Африканской чумы свиней

В 13 регионах Курской области выявлены очаги Африканской чумы свиней

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