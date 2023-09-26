В Курском районе ПВО сбило три беспилотника

Массовую атаку украинских БПЛА на Курскую область прервала российская ПВО.





По данным SHOT, накануне около 23:00 одновременно три беспилотника были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево в Курском районе — примерно в 100 км от границы. Все они были подавлены средствами РЭБ.Сейчас идёт поиск обломков. Пострадавших нет. Информация о повреждениях на земле уточняется.И сегодня утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населённых пунктов.Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка. Об этом сообщил в своем телеграм канале губернатор Роман Старовойт