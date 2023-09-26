Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курском районе ПВО сбило три беспилотника

Массовую атаку украинских БПЛА на Курскую область прервала российская ПВО.

Читайте также

По данным SHOT, накануне около 23:00 одновременно три беспилотника были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево в Курском районе — примерно в 100 км от границы. Все они были подавлены средствами РЭБ.

Сейчас идёт поиск обломков. Пострадавших нет. Информация о повреждениях на земле уточняется.
И сегодня утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населённых пунктов.
Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка. Об этом сообщил в своем телеграм канале губернатор Роман Старовойт
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

При обстреле приграничных районов Курской области есть пострадавшие

Куряне могут создать логотип своего региона для Международной выставки

Готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 93%

Куряне могут посетить краеведческий музей бесплатно

В Курской области организован масштабный конкурс для добровольческих отрядов

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске