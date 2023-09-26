На проспекте Н. Плевицкой построят новую школу

В декабре 2024 года планируется ввести в эксплуатацию новую школу на проспекте Н. Плевицкой.







Ход работ обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Виктор Карамышев. В нем приняли участие представители региональных министерств образования и науки, АПК, ЖКХ и ТЭК, комитета архитектуры, администрации Курска и компании «ПроШкола», которая занимается реализацией проекта.На совещании обсудили вопросы подготовки к строительству объекта, стадии получения разрешительной документации. Кроме того, речь шла о создании сопутствующих инфраструктурных объектов: подъездных путей, парковок, коммуникаций.Всего на строительство здания школы и технологическое присоединение будет направлено порядка 2 млрд рублей. Школа будет рассчитана на 1,6 тысячи учеников.