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Лента новостей / В регионе

На проспекте Н. Плевицкой построят новую школу

В  декабре 2024 года планируется ввести в эксплуатацию новую школу на проспекте Н. Плевицкой. 


 

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Ход работ обсудили на совещании, которое провел заместитель губернатора Виктор Карамышев. В нем приняли участие представители региональных министерств образования и науки, АПК, ЖКХ и ТЭК, комитета архитектуры, администрации Курска и компании «ПроШкола», которая занимается реализацией проекта.

 На совещании обсудили вопросы подготовки к строительству объекта, стадии получения разрешительной документации. Кроме того, речь шла о создании сопутствующих инфраструктурных объектов: подъездных путей, парковок, коммуникаций.

  Всего на строительство здания школы и технологическое присоединение будет направлено порядка 2 млрд рублей. Школа будет рассчитана на 1,6 тысячи учеников.
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